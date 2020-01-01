Liverpool'un genç yıldız adayı Swansea'de

Championship ekiplerinden Swansea, Liverpool'un genç oyuncusu Rhian Brewster'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve teknik ekibin düzenli olarak forma giymesini istediği Rhian Brewster, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea'ye kiralandı.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 'e giden 19 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 19 numaralı formayı giyecek.

Brewster'ın 12 Ocak Pazar günü oynanacak derbisinde sahada olması bekleniyor.

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Liverpool'un Federasyon Kupası'nda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan genç forvet, kariyerinde üçüncü kez A Takım formasını giydi.

West Bromwich Albion ve Leeds United'ın da kadrosuna katmak istediği Brewster, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da birlikte çalıştığı Steve Cooper'ın Swansea'nin başında olması sebebiyle tercihini bu yönde kullandı.

2017 yılındaki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere Milli Takımı'nın da bir üyesi olan Brewster, turnuvada 1'i finalde olmak üzere toplam 8 gol atıp Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi olmuştu.