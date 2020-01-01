Liverpool'un cevap bulması gereken sorular

Merseyside ekibi 30 yıldır ilk şampiyonluğuna koşuyor fakat bu çözüm bulmaları gereken sorunlar da var.

Geri döndüler!

15 haftalık aranın ardından, pazar günü komşusu 'la Merseyside derbisinde karşılaşacak.

Goodison Park'taki derbi, Kırmızılar'ı 1990 yılından bu yana ilk şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştıracak ve belki de hem en erken şampiyon hem de rekor puanla şampiyon olma unvanları sezon sonunda Liverpool'a ait olacak.

Daha fazla takım

Fakat Jürgen Klopp'un bugünden sezon sonuna dek cevabını bulması gereken bazı sorular da var...

Keita vakti geldi mi?

Liverpool taraftarı 'gerçek Keita'yı görmek için gerekenden uzun zamandır bekliyor.

2017'de transfer edilen fakat bir yıl sonra Anfield'a gelen Keita, 'den alındığında Jürgen Klopp'un ekibini dönüştürecek isim olarak değerlendiriliyordu. Haksız da olsa tek boyutlu olmakla itham edilen Liverpool orta sahasına golleri ve asistleriyle dinamizm getirecekti.

Fakat şu ana dek Gineli futbolcunun performansı beklenen seviyeye ulaşamadı. 25 yaşındaki oyuncu sağlığı yerinde olduğunda iyi işler ortaya koyuyor ama sağlığı istikrarlı bir şekilde yerinde olamıyor. Kulübe 52 milyon pound'a mâl olan transferinden bu yana Liverpool'un oynadığı 101 maçın sadece 51'inde yer alabildi ve bu sezonki 29 Premier Lig maçında sahaya dokuz kez çıkabildi.

Potansiyelinden kimsenin şüphesi yok. Geçen hafta antrenmanda göz dolduran bir görüntü ortaya koydu ve Blackburn'le oynadıkları hazırlık maçında dikkatleri çekti.

James Milner onun için "Hepimiz Keita'nın yeteneğinin farkındayız. Zaman zaman şanssızlıklar yaşadı ama umuyoruz ki sezonu antrenmanlarda gösterdiği güçlü performansla tamamlayacak." sözlerini kullanıyor.

Milner haklı çıkarsa taraftarlar için heyecan vakti geldi demektir. Liverpool o olmadan da dünyanın en iyi takımı görüntüsünde, bir de iyi bir Keita ile nasıl olacaklarını düşünün!

Wijnaldum'un geleceği netleşecek mi?

Bir diğer orta saha oyuncusunun durumu da Liverpool taraftarlarının aklından çıkmıyor.

Gini Wijnaldum 2016 yılında takıma katılmasından bu yana taraftarın sevgilisi haline geldi. Orta sahada çok yönlü performansı, Klopp'un takımını Avrupa'nın elitleri arasına girmesinde hayati bir öneme sahip.

Fakat Hollandalı oyuncu sözleşmesinin son senesine giriyor. Takımdaki birçok oyuncunun yüklü sözleşmeleri var. Wijnaldum'un sözleşme durumu ise hâlâ belirsiz.

Kulübe yakın kaynaklar, 29 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin önümüzdeki haftalarda başlayacağını söylüyorlar.

Wijnaldum'un profesyonelliğine dair hiçbir soru işareti yok. Halihazırda takımın liderlerinden biri. Soyunma odasındaki etkisi çok büyük ve Klopp'un takımındaki anahtar isimlerden biri olmaya devam etmesi olası.

Ağustosa kadar yeni bir sözleşmeye imza atarsa şaşırmayın.

Anfield taraftarsız nasıl olacak?

Liverpool'un iç sahadaki başarıları herkesin malumu. Takım Anfield'da üç yılı aşkın bir süredir lig maçı kaybetmedi. Bunu başaran son takım Nisan 2017'de 'tı ve bu sezon sıradaki iç saha maçını da onlara karşı oynayacaklar.

Ama bir kale olan Anfield'da bu defa önemli bir eksik var: Seyirciler.

Maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Klopp, oyuncularının tribünler boş olsa dahi taraftarlar için her şeylerini ortaya koyacaklarına inanıyor fakat şu açık ki, buradaki seyirci desteğiyle rakiplere sahayı dar eden Liverpool'un bu faktör olmadan iç saha maçlarını nasıl oynayacağı bir muamma.



'nın geri dönüşünden sonra deplasman takımlarının beklenenden çok daha sık galibiyet aldıkları görüldü. Tabii bu örnek kısıtlı bir kapsama sahip. Bazı oyuncular seyircinin elektriğinden enerji alıyorlar, bazılarıysa seyircisiz bir ortamda kendilerini daha rahat ve özgür hissediyorlar.

Liverpool, Anfield içerisinde şimdiden birkaç antrenman maçı oynadı. Son 2.5 yılda ortaya koydukları futbol standardı ele alınırsa, seyircisiz oynama faktörünün takımı rayından çıkarması sürpriz olur. İç sahadaki rekorları onlar için büyük bir gurur kaynağı ve bunu korumak için her şeyi yapacaklardır.

Salah altın üçlemeyi yapabilecek mi?

Sezonun bu haftalarının Liverpool için formalite olduğunu düşünüyorsanız bunu bir de Mohamed Salah'a söylemeyi deneyin.

Mısırlı futbolcunun önünde önemli bir hedef var: Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü üst üste üç sezon kazanan ilk Liverpool futbolcusu olmak ve lig tarihinde bunu başaran dördüncü isim olma şerefine erişmek.

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Jimmy Greaves, Alan Shearer ve Thierry Henry bunu başaran efsaneler. Kolay olmayacak. Salah an itibarıyla gol krallığı yarışını zirvede götüren Jamie Vardy'nin üç gol gerisinde ve Sergio Agüero, Pierre-Emerick Aubameyang gibi önemli isimler de krallığı kovalıyorlar.

Salah amansız bir oyuncu. Bu hat-trick'i tamamlamak için elinden geleni yapacaktır.



Takımda bireysel zaferlere yakın olan tek isim Salah değil. Alisson Becker üst üste ikinci sezonunda da Altın Eldiven ödülünü almaya gün sayıyor. Jordan Henderson, Sadio Mane ve Trent Alexander-Arnold ise PFA Yılın Futbolcusu için önemli adaylar.

Bu tip ödüller Premier Lig kupasının yanında sönük görünüyor olsa da oyuncular için gayet önemli, emin olun!