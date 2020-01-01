Liverpool'dan yeni kulüp rekoru
Yorum()
Getty Images
Premier Lig'de erteleme maçını oynayan Liverpool, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.
24 karşılaşma sonunda 23. galibiyetini elde eden ve tek beraberliği olan Kırmızılar, puanını 70'e yükseltti ve en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 19'a yükseltti.
Liverpool, West Ham United karşısında aldığı galibiyetle kulüp tarihinde ilk kez Premier Lig'in bir sezonunda tüm rakiplerini de yenmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere 41 maçtır Premier Lig'de yenilgi güzü görmeyen Liverpool, Arsenal'in 49 maçlık rekorunu egale etmeye çok yakın.