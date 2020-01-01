Liverpool'dan yeni kulüp rekoru

Premier Lig'de 24 maçta 23 galibiyet alan ve 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye çok yakın olan Liverpool, yeni bir rekora daha imza attı.

Premier Lig'de erteleme maçını oynayan , deplasmanda 'ı 2-0 mağlup etti.

24 karşılaşma sonunda 23. galibiyetini elde eden ve tek beraberliği olan Kırmızılar, puanını 70'e yükseltti ve en yakın rakibi ile arasındaki farkı 19'a yükseltti.

Liverpool, West Ham United karşısında aldığı galibiyetle kulüp tarihinde ilk kez Premier Lig'in bir sezonunda tüm rakiplerini de yenmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere 41 maçtır Premier Lig'de yenilgi güzü görmeyen Liverpool, 'in 49 maçlık rekorunu egale etmeye çok yakın.