Liverpool'dan sonra Tottenham da geri adım attı
Koronavirüs salgını sebebiyle spor organizasyonları durdurulurken birçok futbol kulübü de mali anlamda zor duruma düştü.
İngiltere Premier Lig'de futbolcularının ve teknik ekiplerinin maaşlarında indirime gidilirken Liverpool, geçtiğimiz haftalarda personellerini ücretsiz izne göndereceğini duyurmuştu. Böylece kulüp, hükümetin başlattığı yüzde 80 maaş ödeme programından faydalanıp sadece yüzde 20'lik kısmını kendisi karşılayacaktı.
Gelen tepkiler sonucunda Liverpool bu kararından geri adım atarken Premier Lig'de aynı yolu takip eden bir diğer kulüp olan Tottenham da bu kararından vazgeçti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tam zamanlı veya günlük fark etmeksizin tüm çalışanlarımızın nisan ve mayıs ayı maaşlarının tamamının verileceğine karar verilmiştir. Yalnızca yönetimdekilerin maaşında indirime gidilecektir.