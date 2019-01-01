Liverpool'dan Matthijs De Ligt'e rekor maaş

Liverpool, kadrosuna katmak istediği Matthijs de Ligt için kesenin ağzını bir hayli açmak zorunda kalacak.

'ın 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Matthijs de Ligt, Avrupa'nın dev kulüplerini adeta birbirine düşürdü. Menajeri Mino Raiola ise De Ligt için en doğru adresin olduğunu düşünüyor. Ancak Liverpool, De Ligt'i istiyorsa yüksek bir maaş teklif etmek zorunda.

'ın De Ligt'e haftalık 236 bin sterlin, 'in ise 256 bin sterlin önerdiği iddia edilmişti. Daily Mail'in haberine göre Liverpool'un bu transferi gerçekleştirmesi halinde De Ligt, haftalık 200 bin sterlin kazanan Mohamed Salah ve 150 bin sterlin kazanan Virgil Van Dijk'tan daha yüksek bir maaş alarak takımın en çok kazanan oyuncusu olacak.

Genç savunmacıyla ilgilenen diğer kulüpler arasında ve de yer alıyor. Ancak Barcelona, menajer Raiola'nın yüksek bir komisyon talep etmesi sebebiyle bu transferi ağırdan aldığı belirtilmişti.

De Ligt, Liverpool'a transfer olursa defansta vatandaşı Van Dijk ile yan yana oynama şansına sahip olacak. Raiola'nın da bu durumdan dolayı De Ligt'in Liverpool'a gitmesini istediği öne sürüldü.