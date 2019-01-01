Liverpool'dan 29 yıl sonra en iyi lig başlangıcı

Premier Lig'de 2019-20 sezonunda 7'de 7 yapan Liverpool, 29 yılın ardından en iyi başlangıcına imza attı.

Premier Lig'in 7. haftasında , deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya geldi.

Jürgen Klopp ve ekibi, Şubat 2017'den beri ilk kez bir maçın ilk yarısında gol bulamadı; hatta isabetli şut bile atamadı.

Haberin devamı aşağıda

Zorlu mücadelede Georginio Wijnaldum'un attığı tek golle 3 puanı alan Kırmızılar, ligde 7'de 7 yapmayı başardı. 1990-91 lig sezonunda ilk 8 maçını kazanan Liverpool, tarihinde ikinci kez böyle bir galibiyet serisiyle lige başladı. Ayrıca Liverpool, böylesine bir galibiyet serisiyle lige başlayan ikinci Premier Lig takımı oldu. 2005-06 sezonunda ilk 9 maçını kazanan , bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Bu maçtan önce Liverpool'un Premier Lig'de galibiyet alamadığı 3 deplasman bulunuyordu: Nottingham Forest'ın City Ground Stadyumu, Blackpool'un Bloomfield Road Stadı ve Sheffield United'ın Bramall Lane Stadı. Böylece bu sayı 2'ye düşmüş oldu.

Liverpool, Sheffield United'ı da yenerek 21 puanla ligin zirvesindeki yerini korumaya devam etti.