Liverpool'da Alisson Becker, Atletico Madrid maçını kaçıracak

Liverpool forması giyen Alisson Becker'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e karşı görev yapamayacağı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'un file bekçisi Alisson Becker, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşısında forma giyemeyecek.

Liverpool Kulübünün internet sitesinde, teknik direktör Jurgen Klopp'un 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Bournemouth maçı öncesinde yaptığı basın açıklamasına yer verildi.

Alisson'un Bournemouth ve Atletico Madrid karşılaşmalarında forma giyemeceğini belirten Klopp, "Kalçasında ufak bir problem var. maçından önce antrenmanda sakatlanmıştı. Milli maç arasından sonra dönmüş olur ama öncesi için durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.