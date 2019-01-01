Liverpool'a Alexander-Arnold'dan kötü haber

Jürgen Klopp'un güvendiği oyuncuların başında gelen Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak.

Liverpool'un savunmada yaşadığı sakatlık kabusu büyüyor.

Joe Gomez, Dejan Lovren ve Joel Matip'in ardından Trent Alexander-Arnold da Liverpool'un sakat savunmacıları kervanına eklendi. Genç sağ bek, sahalardan 1 ay boyunca uzak kalacak. Dizinden sakatlanan İngiliz futbolcu, Crystal Palace, Leicester City, West Ham ve Bournemouth maçlarını kaçıracak.

Ara transfer döneminde takımın diğer sağ beki Nathaniel Clyne'ı Bournemouth'a kiralayan Merseyside ekibi, bu bölgede James Milner ya da Rafael Camacho'yu kullanacak. Fabinho'nun da sağ bek olarak denenmesi gündeme gelebilir.

1990'dan bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan Liverpool, Premier Lig'de sezonu Manchester City'nin 4 puan önünde lider sürdürüyor.