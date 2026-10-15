Liverpool'un yıldızı Macar Dominik Szoboszlai'nin, İngiltere Premier Lig'in yedinci haftasında önümüzdeki cumartesi günü Brentford'a karşı oynanacak maçta sakatlığı nedeniyle forma giyip giymeyeceğine dair şüpheler sürüyor.

Szoboszlai, Premier Lig'de Liverpool'un ilk beş maçının tamamında ilk 11'de yer aldı; ancak geçen pazar günü takımının Anfield'da Manchester City'ye 3-0 kaybettiği karşılaşmada diz arkası kaslarındaki sorun nedeniyle forma giyemedi.

Macar orta saha oyuncusu, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında alınan farklı Liverpool galibiyetinde de (6-3) sahada yoktu.

Szoboszlai, teknik direktör Andoni Iraola'nın takımında bulunmayan önemli oyunculardan biri olarak öne çıkıyor; hücum hattındaki Cody Gakpo ve Alexander Isak ikilisi de kadroda yer almıyor.

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Iraola, bu üçlüden herhangi birinin cumartesi günü Brentford karşısında oynayabilecek şekilde zamanında iyileşip iyileşmeyeceğini görmek için "bekleyip görmek" zorunda olduğunu söyledi.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre Iraola bugün perşembe günü şunları ekledi: "Bunu söylemek bizim için henüz çok erken, yarın hâlâ bir antrenmanımız var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün akşamki maça (LASK karşısında) hazır olmadıkları açıktı."

Şöyle devam etti: "Beklememiz ve görmemiz gerekiyor. Bence hâlâ çok erken, ancak daha önce de söylediğim gibi, önceki maçlar için müsait değillerdi; bu kez kapıyı açık bırakıyorum, evet."

Liverpool, City karşısında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Ryan Gravenberch'ten de kesin olarak yararlanamayacak.







