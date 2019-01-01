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Liverpool, yeni sezon formalarını tanıttı

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www.liverpoolfc.com
Liverpool, 2019/20 sezonunda giyeceği iç saha formalarının tanıtımını yaptı.

2018-2019 Premier Lig sezonunun bitimine 3 hafta kala maç fazlasıyla lider olan Liverpool, resmi internet sitesi üzerinden gelecek sezonun iç saha formalarını tanıttı.

Tanıtılan yeni sezon formaları, Liverpool'un en başarılı sezonlarından biri olan 1982-83 sezonu formalarından esinlenerek tasarlandı.

Liverpool New Season Jersey

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İnternet sitesinde yayınlanan açıklamada yeni sezon formaları, 100. yaş gününde, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olan efsane Bob Paisley'e ithaf edildiği belirtildi. Formanın sırt kısmında, Bob Paisley'in imzası bulunuyor.

Liverpool New Season Jersey

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