Liverpool, yeni sezon formalarını tanıttı
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www.liverpoolfc.com
2018-2019 Premier Lig sezonunun bitimine 3 hafta kala maç fazlasıyla lider olan Liverpool, resmi internet sitesi üzerinden gelecek sezonun iç saha formalarını tanıttı.
Tanıtılan yeni sezon formaları, Liverpool'un en başarılı sezonlarından biri olan 1982-83 sezonu formalarından esinlenerek tasarlandı.
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İnternet sitesinde yayınlanan açıklamada yeni sezon formaları, 100. yaş gününde, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olan efsane Bob Paisley'e ithaf edildiği belirtildi. Formanın sırt kısmında, Bob Paisley'in imzası bulunuyor.