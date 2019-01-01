Liverpool, yeni sezon formalarını tanıttı

Liverpool, 2019/20 sezonunda giyeceği iç saha formalarının tanıtımını yaptı.

2018-2019 Premier Lig sezonunun bitimine 3 hafta kala maç fazlasıyla lider olan , resmi internet sitesi üzerinden gelecek sezonun iç saha formalarını tanıttı.

Tanıtılan yeni sezon formaları, Liverpool'un en başarılı sezonlarından biri olan 1982-83 sezonu formalarından esinlenerek tasarlandı.

İnternet sitesinde yayınlanan açıklamada yeni sezon formaları, 100. yaş gününde, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olan efsane Bob Paisley'e ithaf edildiği belirtildi. Formanın sırt kısmında, Bob Paisley'in imzası bulunuyor.