Liverpool, Werner transferini rafa kaldırdı
Liverpool, Timo Werner transferini şimdilik beklemeye alıyor.
Jürgen Klopp'un ekibinin RB Leipzig formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki forvet oyuncusunu bu yaz kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyordu.
Werner'in sözleşmesinde, nisan ayı içerisinde kullanılması şartıyla, 58 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Liverpool'un bu maddeyi değerlendirerek Alman futbolcuyla el sıkışması bekleniyordu.
Daily Mail'ın haberine göre, Merseyside ekibi koronavirüs salgını nedeniyle futbolun durması ve liglerin ne zaman başlayacağının da netlik kazanmaması nedeniyle transfer aktivitelerini rafa kaldırdı. Kırmızılar belirsizlik ortadan kalkana dek transfer hamlesi yapmayacaklar.
30 yıldır şampiyon olamayan Liverpool, Premier Lig'de 29 hafta geride kalırken en yakın rakibinin 25 puan önünde lider durumda yer alıyor.