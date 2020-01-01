Liverpool, Werner transferini rafa kaldırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan belirsizlik Liverpool'u transfer hamlelerini durdurmaya mecbur bıraktı.

, Timo Werner transferini şimdilik beklemeye alıyor.

Jürgen Klopp'un ekibinin formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki forvet oyuncusunu bu yaz kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyordu.

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Werner'in sözleşmesinde, nisan ayı içerisinde kullanılması şartıyla, 58 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Liverpool'un bu maddeyi değerlendirerek Alman futbolcuyla el sıkışması bekleniyordu.

Daha fazla takım

Daily Mail'ın haberine göre, Merseyside ekibi koronavirüs salgını nedeniyle futbolun durması ve liglerin ne zaman başlayacağının da netlik kazanmaması nedeniyle transfer aktivitelerini rafa kaldırdı. Kırmızılar belirsizlik ortadan kalkana dek transfer hamlesi yapmayacaklar.

30 yıldır şampiyon olamayan Liverpool, Premier Lig'de 29 hafta geride kalırken en yakın rakibinin 25 puan önünde lider durumda yer alıyor.