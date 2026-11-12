Liverpool, Virgil van Dijk'ın ideal halefi için 100 milyon euro ödemek zorunda

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Liverpool, Virgil van Dijk'ın halefi olarak Luka Vuskovic'i düşünüyor. Sky Sports Germany transfer muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığına göre Brighton & Hove Albion, stoper için devasa bir bonservis bedeli istiyor.

Van Dijk, önümüzdeki yaz 36 yaşına girecek. Hollanda Milli Takımı'nın kaptanının Liverpool ile sözleşmesi de o dönemde sona erecek. Sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ise henüz belli değil.

Geçen hafta Liverpool ile Crystal Palace arasındaki maçın ardından sözleşme durumuna ilişkin konuşan savunmacı, sakin olduğunu ve gelişmeleri telaş etmeden beklediğini söyledi.

Van Dijk sözleşmesini uzatsa da uzatmasa da Liverpool, perde arkasında onun yerini doldurabilecek bir isim için çalışmalara başladı. Brighton'ın savunmacısı Vuskovic, ideal aday olarak görülüyor.

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Hırvat oyuncu, 2025'te Tottenham Hotspur tarafından Hajduk Split'ten 11 milyon avroya transfer edildi. Londra ekibi, onu hemen Hamburger SV'ye kiralamaya karar verdi.

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Almanya'da takımın kilit oyuncularından biri hâline geldi ve Bundesliga'da 28 maça çıktı. Kulübü adına altı gol attı.

İngiltere'ye döndüğünde Spurs tarafından doğrudan Brighton'a satıldı. Brighton, onun için 54 milyon avro ödedi ve kendisiyle 2031 yılının ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

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Bu uzun sözleşme sayesinde kulüp, büyük yetenek için istediği bedeli talep edebilir. Plettenberg'e göre bonservis bedeli şimdiden 100 milyon avronun üzerinde.