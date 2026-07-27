Suudi Arabistan ekibi Hilal, hücum hattındaki en önemli hedeflerinden biri için güçlü bir Avrupa rekabetiyle karşı karşıya kaldıktan sonra, yaz transfer piyasasındaki mücadelenin yeni bir aşamasına girdi. İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ise yeni sezon başlamadan önce hücum hattını güçlendirerek projesini tamamlamaya çalışıyor.

Hilal, yazın en büyük transferlerinden birine imza atarak Hollandalı Crysencio Summerville'i İngiliz ekibi West Ham United'dan kadrosuna katmış ve rakiplerine güçlü bir darbe vurmayı başarmıştı. Ancak yönetim bununla yetinmedi ve yeni bir hücum kanadı arayışıyla hamlelerine devam etti.

Hilal, İngiliz ekibi Everton'ın yıldızı Senegalli Iliman Ndiaye'yi öncelikleri arasında en üst sıraya koyuyor. Oyuncu, mevcut dönemde başkentin bir numaralı hedefi olan Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Fransız Ousmane Dembélé ile görüşmelerin çıkmaza girmesi halinde B planı olarak değerlendiriliyor.

Ancak Suudi Şarku'l Avsat gazetesine göre Hilal, oyuncuyu kadrosuna katma yolunda düz bir zemin bulamayacak. Zira İngiliz ikilisi Liverpool ve Manchester City görüşmelere dahil oldu ve devam eden transfer döneminde Ndiaye'nin hizmetlerini elde etmeye büyük ilgi gösterdi.

Ayrıca oku: Çıkmaz yol ve şartlar: Hilal, Benzema'nın taleplerine boyun eğecek mi?

Gazete, rekabetin yalnızca sportif istekle belirlenmeyeceğini, mali tarafın en etkili faktör olacağını açıkladı. Bu da hem Everton'ın alacağı transfer bedeli hem de oyuncuya tercihini netleştirmesi için sunulacak yıllık maaş açısından geçerli.

Hilal, şimdiye kadar tamamladığı transferlerin ardından transfer piyasasındaki başarısını sürdürmeyi umuyor. Ancak İngiltere liginin devleriyle yaşanan mücadele, başkentin görevini daha da karmaşık hale getirebilir ve yazın en önemli transferlerinden birini bitirmek istiyorsa yönetimi mali teklifini yükseltmeye zorlayabilir.