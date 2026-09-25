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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Liverpool, Van Dijk'in halefini belirledi

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Liverpool
M.City
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M. United - Tottenham Hotspur
M. United
Tottenham Hotspur
A. Iraola
V. van Dijk
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Fotoğraftaki Tottenham defans oyuncusu

Liverpool, savunma hattının geleceğini güvence altına almak için erkenden harekete geçti ve sözleşmesinin son yılına yaklaşan Hollandalı Virgil van Dijk'in halefi olarak Tottenham'ın savunmacısı Micky van de Ven'i aday listesinin en üst sırasına yerleştirdi.

"CaughtOffside" ağına göre Liverpool, kulübün önümüzdeki dönem için plan yapma ve Van Dijk'e uzun vadeli bir alternatif hazırlama isteği doğrultusunda, 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için iddialı bir teklif yapmayı planlıyor.

Van de Ven, uzun süredir Liverpool yöneticilerinin beğenisini kazanmış durumda; özellikle de kulübün stoper mevkiinde aradığı birçok özelliğe sahip olması nedeniyle. Zira sol ayağıyla oynuyor, büyük bir sürate ve güçlü bir fiziğe sahip; ayrıca Premier Lig'deki tecrübesi ve Tottenham'ın kaptanlık pazubandını taşıması da bu özellikler arasında.

Manchester United'ın eski baş yetenek avcısı Mick Brown, "Football Insider" sitesine yaptığı açıklamada, Van de Ven'in uzun süredir Liverpool'un ilgi alanında olduğunu belirterek, oyuncunun Van Dijk'in halefi olmak için gereken kriterlerin birçoğunu karşıladığını değerlendirdi.

Brown, Hollandalı savunmacının yeteneğinin açık olduğunu, ancak son dönemde Tottenham'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bazı soru işaretlerinin bulunduğunu ekledi; takımın sonuçlarındaki gerilemenin sürmesinin, Liverpool'a transferi oyuncu için cazip bir seçenek haline getirebileceğine dikkat çekti.



Transfer kolay görünmüyor; zira Tottenham, Hollandalı savunmacısıyla olan sözleşme pozisyonunu güçlendirdi. Van de Ven, geçen ağustos ayında beş yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı ve ardından 2026-2027 sezonunda takımın kaptanı seçilerek kulübün projesinin temel taşlarından biri olarak konumunu pekiştirdi.

Liverpool'un ilgisi, Van Dijk'in takımla olan sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ereceği bir dönemde geliyor; bu durum kulüp yönetimini, savunma hattında ani bir geçiş sürecine girmemek için mevcut seçenekleri erkenden değerlendirmeye itiyor.

Geçen sezon Van de Ven, farklı kulvarlarda 45 maça çıktı; bunların 34'ü Premier Lig'deydi. Böylece Tottenham ile toplam maç sayısını, bu sezon başlamadan önce 96'ya yükseltti.

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