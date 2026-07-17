Liverpool'un yıldızı sözleşmesini yeniledi: "Bugün, hayatımın en güzel 3 anından biri"

Macar milli futbolcu Dominik Szoboszlai, İngiliz kulübü Liverpool ile 2031 yılına kadar geçerli olacak yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Böylece, yeni sezon (2026-2027) başlamadan önce kariyerine “The Reds” ile devam edecek.

Önümüzdeki sezon, Macar yıldızın 2023 yazında Alman takımı Leipzig'den Liverpool'a transfer olduğundan bu yana takıma giyeceği dördüncü sezon olacak ve aynı zamanda yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki ilk sezonu olacak.

Kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda, 8 numaralı formayı giyen oyuncu bu karardan duyduğu büyük mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bu belki de hayatımın en harika günlerinden biri. Elbette bundan önce gelen başka günler de var, örneğin Liverpool'a ilk imza attığım gün ya da çocuğumun doğduğu an gibi, ancak futbol kariyerim açısından bu günün en iyi üç gün arasında yer aldığını söyleyebilirim." Ve ekledi: "Çok mutluyum ve yeniden ve yeniden başlamak için sabırsızlanıyorum. Defalarca söylediğim gibi, sadece burada olmak bile beni mutlu ediyor."

Şu ana kadar Soboslai, Liverpool formasıyla çeşitli turnuvalarda 147 maça çıktı ve bu maçlarda 28 gol attı. “Anfield”daki ilk sezonunda İngiltere Lig Kupası şampiyonluğunu kazandıktan sonra, 2024-2025 sezonunda takımın Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasında kilit bir rol oynadı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Reds formasıyla bireysel olarak en iyi performansını sergiledi; 53 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı, bu da ona taraftarların oylarıyla belirlenen “Standard Chartered” Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandırdı.

Gelecekteki hedefleri hakkında konuşan Macar yıldız şunları söyledi: “Her zaman daha fazlasını sunabilirim, çünkü hiçbir zaman tam olarak tatmin olmuyorum. Aslında kendimden memnunum ama daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Bugün burada oturmamın sebebi de budur, çünkü çocukluğumdan beri beni motive eden şey bu tutku; başardıklarımın yeterli olmadığını hissetmek ve hâlâ aynı zihniyetle düşünüyorum.”

Soboslay, açıklamalarını takımı zaferlere taşımak istediğinden bahsederek şöyle tamamladı: “Elimden gelen tüm gücümle herkes için bir rol model olmak istiyorum. Liverpool’a ilk kez imza attığımda her şeyi kazanmak istediğimi söylemiştim ve bu hedefim bir an bile değişmedi; hâlâ bu ülkedeki kazanılabilecek her şampiyonluğu ve tabii ki Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmak istiyorum. Bu mücadeleye tam anlamıyla hazırım.”