Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'dan İspanya'ya yeşil ışık: "Çocukluk hayalim"

Kolombiyalı oyuncu, fırsat verilmesi halinde İspanya'da forma giymeye sıcak bakıyor.

NE OLDU? Diaz, ocak ayında Porto'dan ayrıldığından beri Jurgen Klopp'un ekibinin önemli bir üyesi oldu, ancak 9 Ekim'de Arsenal'e karşı dizinden sakatlandığı için Liverpool'da forma giymedi.

Kolombiyalı oyuncunun Kırmızılar ile uzun vadeli bir sözleşmesi var, ancak şu anda karşısına bir fırsat çıkarsa şansını La Liga'da denemek istediğini açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Diaz, SoHo dergisine verdiği röportajda şunları söyledi:

"Ailemin her zaman ilgisini çekmiş bir İspanyol kulübünde oynamak isterdim, çünkü bu benim çocukluk hayalim...

"Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Liverpool ile kupalar kaldırmayı ve tarih yazmayı da tabii ki istiyorum.

"Bana verdikleri fırsat için onlara çok minnettarım."

Kolombiyalı futbolcu, şu anda odak noktasının tamamen Liverpool olduğunu da eklemekte gecikmedi. Ancak, bir şans geldiğinde İspanya'nın yolunu tutmak için sabırsızlanabilir.

BÜYÜK RESİM: Barcelona başkanı Joan Laporta geçtiğimiz günlerde Katalan kulübünün ocak ayında kanat oyuncusunun peşinde olduğunu, ancak ekonomik durumları nedeniyle kaçırdıklarını açıkladı.

La Liga devi, son transfer döneminde Leeds'ten Raphinha'yla imzaladı ve Ousmane Dembele'yi yeni bir sözleşmeye bağladı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

DIAZ İÇİN SIRADA NE VAR? 25 yaşındaki oyuncu, Kolombiya'da dizindeki sakatlığın ardından iyileşme sürecine devam ediyor.

Ve aralık ayı sonlarında Dünya Kupası'nın ardından Liverpool için sahalara geri dönmeyi umut edecek.