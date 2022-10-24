NE OLDU? Van Dijk, Barcelona'nın kendisine yıllar boyunca ilham veren bir kulüp olduğundan bahsederken gözlerinin içi parlıyordu.

Gary Neville'in The Overlap'ine çıkan defans oyuncusu, Hollanda bağlantısının Barcelona'yı her zaman yakından takip etmesini sağladığını ve Camp Nou'da oynamanın kendisi için nasıl bir onur olduğunu anlattı.

NE SÖYLEDİ: Neville, Van Dijk'e Barcelona'nın kariyerinde kendisine herhangi bir ilham verip vermediğini sordu ve Van Dijk, "Evet kesinlikle. Bence bu hayranlığın temel sebebi, Barcelona yüzündendi.

"Çünkü o zamanlar Hollanda bağlantısı vardı. Orada birçok Hollandalı efsane oldu; Frank Rijkaard orada teknik direktörlük yaptı.

"Frank & Ronald De Boer vardı, Kluivert forvet olarak oradaydı, o zamanlar bütün bu oyuncular vardı ve bizi fazlasıyla etkilediler" dedi.

Neville ona en iyi deplasman stadının hangisi olduğunu sorduğunda, "Bu da zor bir soru, ama ben Camp Nou, Barcelona derim.

"Açıkçası gençken çok fazla Barcelona maçı izledim. Daha sonra ilk defa Celtic ile oraya çıktım ve 6-1 yenilmek zordu.

"Ancak, orada oynayabilmek büyük bir şeydi, gerçekten keyif aldım. İnanılmaz, bu delilik" övgüsünde bulundu.

BÜYÜK RESİM: Van Dijk, Liverpool'daki kariyeri boyunca büyük başarılar elde etti ve bunun için Barcelona'ya teşekkür etmesi gerekiyor.

Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barça'ya karşı mucizevi dönüşü sonrasında Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar.

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