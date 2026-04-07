Liverpool'un transferi, Faslı yıldızın Dortmund'a geçişinin önündeki engel

Avrupa'da yükselişte olan bazı Faslı genç futbol yetenekleri, yaşlarına rağmen sergiledikleri üstün performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Fransız kulübü Stade Rennais'in yıldızı, stoper Abdelhamid Ait Boudlal da, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken bu gelecek vaat eden yetenekler listesine katıldı.

2006 doğumlu (19 yaşında) oyuncu, bu sezon Fransız liginin en önemli keşiflerinden biri olarak gösteriliyor.

Alman "Sky Sports" ağının bildirdiğine göre, Borussia Dortmund kulübü önümüzdeki yaz transfer döneminde bu oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi gösterdi.

Ağın haberine göre, Dortmund, genç yaşına rağmen bu sezon Fransa Ligi'nde 14 maça çıkıp 2 gol atan genç defans oyuncusunu kadrosuna katmak için Stade Rennais yönetimi ile resmi görüşmelere hazırlanıyor.

Haber kaynağı, Ayet Boudlal'ın gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek için Alman kulübünün listesinin başında yer aldığını belirtti. Ancak, Jérémy Jaquet'in Liverpool'a transferinin kesinleşmesinin ardından Rennes yönetiminin, mali teklifin şartlarını karşılamadığı sürece ikinci bir savunma oyuncusunu da bırakmayı reddedebileceği söylentileri dolaşıyor.