Liverpool'un şifresini çözebilen tek kişi: Erik ten Hag

Erik ten Hag'ın Manchester United'ı Jürgen Klopp'un Liverpool'una Anfield'da bu sezon ilkleri yaşattı.

Liverpool ile Manchester United golsüz berabere kaldı

Premier Lig'de zirveyi Arsenal devraldı

Ten Hag'ın öğrencileri bu sezon ilkleri yaşadı

NE OLDU? Premier Lig'de Liverpool, Manchester United'ı konuk ederken mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Böylece Manchester United bu sezon Anfield'da kaybetmeyen ilk takım oldu. Ayrıca Erik ten Hag'ın öğrencileri bu sezon Liverpool'un gol bulmasını engelleyen ilk takım oldu.

BÜYÜK RESİM: Liverpool'un golsüz berabere kalmasının ardından Premier Lig'de zirve koltuğuna Arsenal yerleşti. Mikel Arteta'nın öğrencileri, 17 haftada topladığı 39 puanla ilk sıraya yerleşirken Liverpool'un 17 haftada 38 puanı var. Kırmızılar, üçüncü sıradaki Aston Villa ile aynı puanı paylaşıyor.

DAHA FAZLASI: Karşılaşmanın 94. dakikasında Diogo Dalot hakeme itirazdan kırmızı kart gördü ve Manchester United, 10 kişi kaldı.

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SIRADA NE VAR? Manchester United bir sonraki maçını 23 Aralık'ta West Ham ile oynayacak. Liverpool ise 20 Aralık'ta West Ham, 23 Aralık'ta Arsenal maçına çıkacak.