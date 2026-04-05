Liverpool'un Manchester City'ye karşı FA Cup'ta aldığı ağır yenilginin ardından Virgil van Dijk özür diledi

Liverpool, Cumartesi günü Manchester City'ye karşı aldığı ağır yenilgiyle FA Cup yarı finaline kalmayı başaramadı; bu sonuçla Arne Slot'un takımı bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Takım kaptanı Virgil van Dijk hatasını kabul ederek özür diledi.

Premier Lig'de şu anda beşinci sırada yer alan takım, ilk 45 dakikadan sonra 2-0 gerideydi. Pep Guardiola'nın takımı ise ikinci yarı başlar başlamaz iki gol daha atarak maçı 4-0'a getirerek tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Van Dijk, The Times'a takımının performansından hayal kırıklığına uğradığını ve kendi hatalarını kabul ettiğini söyledi. Hollanda milli takım oyuncusu, "Sadece kendimizi ve teknik direktörümüzü değil, taraftarlarımızı da hayal kırıklığına uğrattık" diye söze başladı.

"İkinci yarıda sergilediğimiz oyun, herkes için acı verici olmalı. Bunun için özür dilerim," diye devam eden savunma oyuncusu, ardından vasat geçen sezonun özellikle zihinsel olarak kendisine ağır geldiğini belirtti. "Şu anda zihinsel olarak çok zorlanıyorum. Genel olarak, gerçekten çok zor bir sezon oldu," dedi Van Dijk.

Liverpool, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde toparlanmak zorunda. Yine de, son şampiyonu zorlu bir görev bekliyor. Çarşamba günü The Reds, Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

"Dün maçı biraz izledim ve zor bir iş olacak. Ancak sadece kendimize karşı değil, özellikle taraftarlarımıza karşı da bir sorumluluğumuz var," diye ekledi Van Dijk.

Yine de Hollanda milli takımının kaptanı, teknik direktörüne de güveniyor. "Elbette teknik direktör olarak sorumluluk ona ait, ama sahada işi yapması gerekenler biziz," dedi. "Kalite var. Yıllardır Liverpool'da oynama şansına sahip oldum ve en önemli şey her zaman birliktelikti."

"Şu anda elbette bir geçiş dönemindeyiz, bu yüzden o dayanışmayı yeniden bulmalıyız," diye bitiriyor.