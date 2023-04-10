Genç oyuncu, çocukluğunda şarkılar söylediği takımı duyunca Madrid'i düşünmedi bile...

NE OLDU? Elliott, 2019 yılının Temmuz ayında Fulham'dan Liverpool'a transfer oldu.

Ancak Kırmızılar teklifini sunmadan önce, İspanyol devi Real Madrid de orta saha oyuncusunu transfer etmek için araştırmalar yapıyordu.

Ancak, çocukluğunda tuttuğu takım olan Liverpool’un ona olan ilgisi resmileştiğinde Elliott, Real Madrid’in teklifini düşünmeden reddetti.

Ve genç oyuncu, çocukluğunda uğruna şarkılar söylediği kulübe imza atmak için yola koyuldu.

NE SÖYLEDİLER: Elliott, transfer süreci sorulduğunda 'We Are Liverpool' podcastine şunları söyledi:

”Real Madrid’e gitmeye çok yakındım. Ancak, Liverpool beni isteyince kararımı vermem hiç zor olmadı.

“Liverpool’un beni istediğini duydum ve transfer geçerleşti. Hepsi bu kadar.

“Ben ve ailem Liverpool taraftarı olduğumuz için kalbim Kırmızılar’a bağlıydı.”

BÜYÜK RESİM: 20 yaşındaki oyuncu, 2021'de Blackburn'de bir sezon boyunca kiralık olarak forma giydikten sonra Liverpool takımına girdi.

Bu sezon, 42 maçta görev alarak geleceğe yönelik iyi bir izlenim verdi.

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SIRADA NE VAR? Elliott, önümüzdeki hafta Elland Road'da Liverpool ile Leeds karşı karşıya geldiğinde takımının önemli bir kozu olmaya çalışacak.