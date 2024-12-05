Liverpool'un eski yıldızı Roberto Firmino, Süper Lig'e geliyor

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un eski yıldızı Roberto Firmino'nun ocak ayında Süper Lig devine imza atabileceği iddia edildi.

2025 yılının ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi yaklaşırken transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, Liverpool'un eski yıldızı Roberto Firmino ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Roberto Firmino, Liverpool'daki sekiz yıllık kariyerinin ardından geçen yıl yaz aylarında Suudi Pro Lig'e transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, Al-Ahli'ye imza atarak futbolseverleri şaşırtmıştı.

33 yaşındaki futbolcunun Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Roberto Firmino'nun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro.

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Fenerbahçe iddiası

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde Roberto Firmino'nun, Avrupa'ya geri dönebileceği iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun ocak ayında Fenerbahçe'ye gelebileceği bildirildi.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Roberto Firmino, Avrupa futboluna geri dönmeye hazırlanıyor olabilir. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Liverpool'un eski oyuncusunu transfer etmek isteyen başlıca taliplerden biri olarak öne çıkıyor.

"Elit futbolda prestijli bir geçmişe ve rekabetçi Arap projesinde yakın zamanda edindiği deneyime sahip olan hücum oyuncusu, hücumda kalite ve liderlik arayan kulüpler için cazip bir seçenek.

"Firmino'nun Suudi futboluna gelişi heyecan yarattı ve Al Ahli'deki performansı beklentileri karşıladı. Oyuncu, bitiriciliği ve oyun vizyonuyla öne çıktı.

Jose Mourinho detayı

"Ancak forvetin en üst seviyede mücadele etmeye devam etme arzusu, yeni bir meydan okuma arayışına girme kararında belirleyici olabilir. Premier Lig'de oynadığı süre boyunca iz bıraktığı Avrupa, bu sonraki adım için ideal bir sahne gibi görünüyor.

Türkiye'de kadrosunu güçlendirmek için ünlü bir forvet arayışında olan Fenerbahçe'de Firmino figürü Mourinho'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyuyor.

"Tecrübeli oyuncuları tercih etmesiyle tanınan Portekizli teknik adam, Brezilyalı oyuncuyu kendi planında hücuma liderlik edecek ideal profil olarak belirledi. İddialı bir takımla uluslararası müsabakalarda mücadele etme fırsatı, oyuncuyu ikna etmede çok önemli olabilir."