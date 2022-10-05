NE OLDU? Nunez, Benfica'dan 75 milyon Euro karşılığında transfer edildiğinden beri Liverpool'daki kariyerine pek de istenildiği gibi başlayamadı.

Anfield'daki ilk maçında Joachim Andersen'a kafa atıp kırmızı kart gördü ve toplamda yedi maçta sadece bir gol atmayı başardı.

Nunez, son haftalarda kendine güveninin azaldığını kabul ediyor, ancak anlamakta zorlandığı hocası Klopp'a kendisini motive ettiği için teşekkür ediyor.

NE SÖYLEDİ: Uruguaylı golcünün son maçı Şampiyonlar Ligi'nde Rangers karşısında 2-0'lık galibiyetle geldi ve ardından TNT Sports'a şunları söyledi:

"Gerçek şu ki onu anlayamıyorum. Klopp bir şeyler anlatıyor, ancak daha sonra takım arkadaşlarımdan hocamızın ne dediğini açıklamasını istiyorum.

"Oyun tarzı konusunda çok net olduğunu düşünüyorum. Bizden basit şeyleri yapmamızı, oyun oynamaktan korkmamamızı, kendimize güvenmemizi istiyor.

''Bazen kendimi biraz kararsız hissediyorum, kendime tam olarak güvenemiyorum.

"Ama zaman geçtikçe daha iyi oluyor. Koç bana her zaman güven veriyor. Goller gelecek.

"Goller ketçap gibidir, biraz çıkınca ardından daha fazlası geliyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Nunez, salı gecesi Liverpool kariyerinde seviye atlamış olabilir, çünkü Rangers'a karşı Diogo Jota ile birlikte çok daha iyi bir performans sergiledi.

23 yaşındaki golcü, İskoç ekibinin tutmakta zorlandığı bir oyuncu oldu ve baştan sona tehlikeli görünüyordu. Mücadele sonrasında ayakta alkışlandı.

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