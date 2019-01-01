Liverpool, Uğurcan Çakır'ın peşinde

Liverpool'un, Trabzonspor'un 23 yaşındaki başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgilendiği iddia edildi.

Yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken 'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, iddialara göre 'un radarına girdi.

Özellikle karşısında yaptığı 8 kurtarışla çok konuşulan genç file bekçisi, UEFA 'nde 'ye karşı 1-0 mağlup olunmasına karşın 5 kurtarış yaparak farkın açılmasına engel olmuştu. Bu başarısıyla şimdiden transfer dedikodularında yer alan Uğurcan, Sabah gazetesinden Taner Karaman'ın haberine göre Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un listesine girdi.

Alisson Becker'in sakatlığı ile alternatif kaleci arayışlarına giren Kırmızılar'ın daha önceden Trabzonspor ile temas kurarak Uğurcan'ı transfer etmek istediği ancak anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Haberde yer alan bilgiye göre Liverpool, devre arasında Uğurcan için yeniden hareketece geçecek. Liverpool dışında başka kulüplerinde gözlem ekibi göndererek Uğurcan'ı izlettiği öne sürüldü.

Öte yandan Trabzonspor yönetimi, Avrupa kulüplerinin peşine düştüğü Uğurcan ile geçtiğimiz günlerde 2025'e kadar sözleşme uzattı. Bordo mavili ekiple toplamda 43 resmi maça çıkan Uğurcan, 9 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı bildi.