Liverpool, Uğurcan Çakır'ın peşinde

Liverpool, Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır ile yakından ilgileniyor.

Premier Lig'de namağlup liderliğini sürdüren , transferde yüzünü 'ye çevirdi.

Mirror'ın haberine göre, Liverpool, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Uğurcan Çakır ile yakından ilgileniyor.

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İngiliz devinin scoutları, sezon başında genç kaleciyi izlemek için Türkiye'ye seyahat etmişti.

23 yaşındaki Uğurcan, geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerine, "Avrupa'da oynamayı ben de istiyorum ancak şu anda gündemimde transfer yok. 'un başarısına odaklanmış durumdayım" cevabını vermişti.

Bu sezon 19 resmi maça çıkan Uğurcan, 25 gol yedi.