Liverpool'u korkutan görüntü: Iraola, Barcola'nın sakatlığının niteliğini açıkladı

Liverpool, Premier Lig'de Fulham ile yapacağı karşılaşma öncesinde önemli bir moral kazandı. Fransız Bradley Barcola'nın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçında kas ağrıları nedeniyle yaklaşık bir saatlik oyunun ardından sahayı terk etmesinin ardından ciddi bir sakatlık geçirmediği kesinleşti.

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Barcola'nın yalnızca kas kramplarından muzdarip olduğunu açıkladı ve oyuncunun antrenman sonrası son bir değerlendirmeden geçeceğini, ancak işler normal seyrederse Fulham karşısında forma giymeye hazır olmasının beklendiğini vurguladı.

Iraola şunları söyledi: "Barcola yalnızca kas kramplarından muzdarip oldu. Bugün durumu değerlendirmemiz gerekiyor, ancak bir sakatlık söz konusu değil. İşler yolunda giderse forma giymeye hazır olması bekleniyor."

Barcola'nın Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı zor bir geceye dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yaz döneminde değeri 140 milyon euroyu aşan bir transferle takıma katılan oyuncu, Atletico Madrid karşısında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı; ancak sorunun kas kramplarından ibaret olduğu anlaşıldı.

Öte yandan Iraola, geçtiğimiz nisan ayında Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Paris Saint-Germain karşısında sağ aşil tendonunda yaşadığı yırtıktan iyileşme sürecini sürdüren Fransız Hugo Ekitike'nin durumundaki son gelişmeleri de aktardı.

Teknik direktör, Ekitike'nin gelecek ocak ayında dönme ihtimaline dikkat çekti; ancak oyuncunun rehabilitasyon programına devam etmesi nedeniyle belirli bir tarihten söz etmenin hâlâ erken olduğunu vurguladı. Oyuncunun Liverpool'un Avrupa listesine kaydedilmesinin, grup aşamasının son bölümlerinde kendisinden yararlanma fırsatının bulunduğuna işaret edeceğini belirtti.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yolculuğunu 19 ocakta deplasmanda Inter Milan ile oynayacağı maçla sürdürecek, ardından son hafta olan 27 ocakta Lens'i konuk edecek.