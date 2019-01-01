Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı
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Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Trent Alexander-Arnold ile uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hafta içi İskoç sol bek Andrew Robertson'ın da sözleşmesini yenileyen Liverpool, Alexander-Arnold ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.
Liverpool'un altyapısında yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Alexander-Arnold, kulübüyle bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.