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Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı

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(C)Getty Images
Liverpool, genç yeteneklerinden Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Trent Alexander-Arnold ile uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hafta içi İskoç sol bek Andrew Robertson'ın da sözleşmesini yenileyen Liverpool, Alexander-Arnold ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Liverpool'un altyapısında yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Alexander-Arnold, kulübüyle bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

 

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