Kırmızılar'ın hocası Klopp, İngiliz defans oyuncusunu yıldız bir orta sahaya dönüştürmenin planların yapıyor.

NE OLDU? İngiliz sağ bek, son zamanlarda yeni bir orta saha rolünde etkileyici bir performans gösteriyor ve Carragher, onu merkez orta saha olarak oynatmanın oyuncuya uygun olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Klopp'un yaz aylarında yeni bir orta saha oyuncusuna milyonlar harcamak yerine Alexander-Arnold'u kalıcı olarak yeni pozisyonuna alması gerektiğine inanıyor.

NE SÖYLEDİLER: Sky Sports'ta konuşan Carragher, "Trent orta sahada oynarsa, muhtemelen Liverpool'a 100 milyon Sterlin kazandırır, çünkü onun orta sahada oynaması takımına tasarruf sağlar.

"Kariyeri boyunca Trent Alexander-Arnold'un ceza sahası dışından pek gol attığını görmedik.

"Ama Arnold, orta sahada oynamaya devam ederse sezon başına 5-10 gol ortalamayla oynayabilir, çünkü duran toplarda bunu gördük" dedi.

BÜYÜK RESİM: Liverpool yaz transfer döneminde en az bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor ve Brighton'dan Alexis Mac Allister'ın transfer edilme ihtimali yüksek görünüyor.

Liverpool; Jude Bellingham ile sözleşme imzalamak için yarıştan çekildikten sonra Arjantinli orta saha oyuncusuna olan ilgilisini artırdı.

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Klopp'un ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için bastırıyor ve dördüncü sıradaki Manchester United'ın bir puan gerisinde bulunuyor.

Bir sonraki Premier Lig karşılaşmasında 15 Mayıs'ta Leicester City ile kozlarını paylaşacaklar.