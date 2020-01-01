Liverpool topa dokunmadan şampiyon olabilir

Manchester City'nin Manchester United'a mağlup olmasıyla beraber Liverpool, 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu topa dokunmadan dindirebilir.

Premier Lig'in 29. haftasında , 'yi 2-0 mağlup ederken lider ise 'u 2-1'lik skorla geçti.

Bu sonuçlarla Liverpool puanını 82'ye yükseltirken 57 puanla ikinci sırada yer alan Manchester City ile arasındaki puan farkını bitime dokuz hafta kala 25'e çıkardı.

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1 maç eksiği bulunan Manchester City, 30. hafta maçlarından ve Liverpool'un maçından önce ilk olarak 11 Mart'ta ile karşılaşacak ve ardından 14 Mart'ta ile oynayacak.

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Liverpool ise Merseyside Derbisi'ne 16 Mart'ta çıkacak. Manchester City, Arsenal ve Burnley maçlarında olası bir mağlubiyet yaşarsa Liverpool, Everton maçına çıkmadan Premier Lig şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

City'nin iki maçı da kazanması durumunda Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etmesi için kalan 9 maçından 2 tanesini kazanarak 6 puan alması yeterli olacak. 2 galibiyet, Liverpool'u 88 puana ulaştıracak ve şampiyonluğunu ilan edecek.