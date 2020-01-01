Liverpool, Todd Cantwell için kolları sıvadı

Premier Lig'de şampiyonluğa yürüyen Liverpool, Norwich forması giyen Todd Cantwell'i kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig'de 'nin 25 puan önünde şampiyonluğa yürüyen , bir yandan da gelecek sezonunun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Kırmızılar, Norwich'in 21 yaşındaki genç yıldızı Todd Cantwell'i kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi.

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Haberde, Cantwell ile Manchester City, ve 'ın da ilgilendiği belirtilirken Norwich yönetiminin genç futbolcu için 35 milyon euro'nun üzerinde bir teklif beklediği ifade edildi.

Daha fazla takım

Cantwell, Liverpool'un Norwich'i 1-0 mağlup ettiği maçta rakip takım gözlemcilerini etkilemeyi başarmış ve karşılaşmanın ardından; "Liverpool fantastik bir takım. Ligde liderler ve bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Oyunun birçok alanında çok iyiler. Bazen onlara karşı mücadele etmek oldukça zor olabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Norwich altyapısından yetişen genç yıldız bu sezon takımıyla çıktığı 26 maçta altı gol ve iki asistle oynadı.