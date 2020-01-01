Liverpool, Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı
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Liverpool
Liverpool, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin mali detayları hakkında resmi bir bilgilendirme yapılmasa da İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Thiago için Bayern Münih'e 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.
2013'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Thiago, Liverpool'un bu yaz yaptığı ikinci transfer oldu. İngiliz devi daha önceden Olympiakos'tan Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna katmıştı.