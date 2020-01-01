Liverpool, Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı

İngiliz devi, bir süredir peşinde olduğu Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

, forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Transferin mali detayları hakkında resmi bir bilgilendirme yapılmasa da İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Thiago için Bayern Münih'e 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.

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2013'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Thiago, Liverpool'un bu yaz yaptığı ikinci transfer oldu. İngiliz devi daha önceden Olympiakos'tan Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna katmıştı.