Liverpool, Thiago Alcantara transferini bitiriyor
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Liverpool, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferi için geri sayıma geçti.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Liverpool, İspanyol oyuncunun transferi için Bayern Münih ile 30 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında büyük ölçüde anlaştı.
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Bilindiği üzere Bayern Münih ile bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Alman kulübünün yönetimiyle görüşerek takımdan ayrılmak istediğini bildirmişti.
2013'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.