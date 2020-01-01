Liverpool, Thiago Alcantara ile ilgileniyor

Bayern Münih'teki sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Thiago Alcantara için Liverpool'un devrede olduğu iddia edildi.

Avrupa futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Thiago Alcantara'nın 'a gidebileceği gündeme geldi.

Haziran 2021'de 'teki sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu, Sport Bild'in haberine göre Liverpool'un transfer listesine girdi.

Alcantara'nın Bayern Münih ile sözleşme uzatma fikrine sıcak bakmadığı ve Premier Lig'e ya da 'ya gitmek istediği belirtildi.

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2019'un şubat ayında Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Anfield'da 0-0 sonuçlanan Bayern Münih maçının ardından İspanyol oyuncu ile ilgili şunları söylemişti:

"Thiago üst düzey bir futbolcu. Derin oyun kurucu rolünü çok iyi üstlendi. Javi Martinez ile birlikte çok uyumlulardı."

Alcantara, Bayern Münih formasıyla geçirdiği 7 sezonda 249 kez forma giyip 34 gol 38 asistlik katkı sağladı.