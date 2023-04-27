Alman menajer Klopp, eski güzel günlerdeki Liverpool'u görmek istiyor.

NE OLDU? Liverpool, deplasmanda West Ham'ı Cody Gakpo ve Joel Matip'in golleriyle 2-1 yenerek toparlanma sürecine girdiğini gösterdi.

Klopp ayrıca, takımının Leeds ve Nottingham Forest'ı yendiğini ve Arsenal ve Chelsea ile berabere kaldığına şahit oldu.

Liverpool şu anda ilk dördün sadece altı puan gerisinde bulunurken Manchester United ve Newcastle daha avantajlı bir durumdalar.

Ve Klopp, şimdilik bu yarışta pek de umutlu görünmüyor.

NE SÖYLEDİLER: Klopp, gazetecilere şunları söyledi: “Henüz yarışabileceğimizi göremiyorum, çünkü yarışacak durumda değiliz.

"Yani yapabileceğimiz tek şey futbol maçlarını kazanmaya devam etmek. Eğer bu durum, diğer takımlar üzerinde baskı oluşturuyorsa bu bizim elimizde değil, çünkü onlarla oynamıyoruz.

"Üstümüzdeki takımlardan sadece Tottenham'la oynayacağız. Tüm maçlarını kazanırlarsa, bizim için zaten yapacak bir şey yok.

"Ama bunun hakkında düşünmüyorum. Sezonu bir şekilde mümkün olan en iyi yerde bitirmemizi istiyorum.

"Gelecek sezondan bir şeyler çıkarmak istiyorum. Avrupa'da başarılı olabilirsek bu gerçekten harika olur.

"Eğer yapamazsak da bu durumu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdilik istediğim şeyler bunlar.”

BÜYÜK RESİM: Klopp, büyük ödüller almaya alışmış olan Kırmızıların son altı maçı hakkında şunları ekledi:

"Bizi görmek istiyorum, gerçek Liverpool'u. En azından birkaç hafta, gerçek yüzümüzü gösterebiliriz. Güzel olanı, hoş olanı görmeyi arzuluyorum, çirkin tarafımızı değil.

"Yani şimdi bunu üç maçlık bir şekilde yaptık, Arsenal'e karşı ikinci yarı da harikaydık.

"Bu gece, özellikle ilk yarıdaki oyunumuzu beğendim. Oyunu, West Ham'a karşı daha önce hiç yapmadığımız bir şekilde kontrol ettik ve bu gerçekten hoşuma gitti."

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SIRADA NE VAR? Liverpool, Pazar günü Tottenham'ı ağırlarken Premier Lig'de yeniden üst sıralarda olmayı hedefliyor.