Liverpool taraftarları, ezeli rakibine mesajını iletmek için maç sonu düdüğünü beklemedi. Rakibin yeni teknik direktörünü, İngiliz tribünlerinin en ünlü sözlerinden birini akıllara getiren alaycı bir tezahüratla hedef aldı.

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Liverpool taraftarları, pazar akşamı Premier Lig'de oynanan Manchester United maçında, rakibin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu hedef alarak "Sabah kovulacaksın" tezahüratı yaptı. Bu görüntü, iki kulüp arasındaki tarihi rekabetin sertliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Alaycı tezahürat, Liverpool'un ilk yarıda 2-0 öne geçtiği dakikalarda geldi. Takımlarının üstünlüğünü fırsat bilen taraftarlar, tezahüratı Arjantinli teknik adama yöneltti ve görevi kısa süre önce devralmasına rağmen Manchester United'daki geleceğini alaycı bir şekilde sorguladı.

"Sabah kovulacaksın" tezahüratı, İngiliz futbol stadyumlarının en bilinen sözlerinden biri olarak kabul ediliyor. Taraftarlar bu tezahüratı, özellikle takımlarının sonuçları kötüye gittiğinde ya da yenilgi aldıklarında teknik direktörlerle alay etmek ve onlar üzerinde baskı kurmak için kullanıyor.

Tezahürat, Liverpool ile Manchester United arasındaki sportif ve taraftar düzeyindeki husumet nedeniyle bu maçta ayrı bir anlam kazandı. İki takımın taraftarları da birbirlerine karşı oynanan maçları, alaycı mesajlar vermek ve rakiplerine geçmişteki tutumlarını ve sonuçlarını hatırlatmak için bir fırsat olarak görüyor.

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Bu olay, Manchester United'ın Pochettino yönetiminde başlattığı yeni dönemin henüz başında yaşandı. Arjantinli çalıştırıcı, kulüp taraftarlarının takımı yeniden şampiyonluk yarışına sokma ve sonuçları iyileştirme beklentisiyle karşı karşıya. Liverpool taraftarları ise tribünlerden ona erken bir mesaj gönderme fırsatını kaçırmadı.

Bu tezahürat, İngiltere'de taraftar kültürünün bir parçası haline geldi ve belirli bir kulüple sınırlı değil. Taraftarların bir teknik direktöre öfkelerini dile getirmek ya da onunla alay etmek istedikleri her seferde farklı stadyumlarda yankılanan tezahürat, İngiliz futbolundaki yerini korumaya devam ediyor.

Maç, Liverpool'un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuç, Manchester United'ı yeniden zirveye taşıma gibi çok zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak olan Arjantinli teknik adam için en kötü başlangıç oldu.