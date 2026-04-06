Liverpool taraftarları Alonso'yu ailevi bir sıkıntıya sokuyor

Eski Real Madrid teknik direktörü İspanyol Xabi Alonso, Liverpool taraftarları tarafından takip edilmesinin ardından utanç verici bir ailevi durumla karşı karşıya kaldı.

Hollandalı Arne Slot yönetiminde takımın sonuçlarının kötüye gitmesi üzerine, Xabi Alonso önümüzdeki sezon Liverpool'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Xabi Alonso, Slot'un gelmesinden önce Liverpool'da istenen bir isimdi, ancak Bayer Leverkusen'de bir sezon daha kalmayı tercih etti ve ardından Real Madrid'de kısa bir deneyim yaşamaya karar verdi, ancak bu deneyim kovulmasıyla sonuçlandı.

Haberlere göre, Alonso ile Liverpool yönetimi arasında gelecek yazdan itibaren Reds'in başına geçmesi konusunda sözlü bir anlaşma var ve bu anlaşma mevcut sezonun bitiminden sonra duyurulacak.

Alonso'nun eşi Nagura Aramburu, Liverpool taraftarlarından Chabi'nin gelecek sezon Reds'i çalıştırması için aldığı çok sayıda istek nedeniyle Instagram'daki paylaşımlarının yorumlarını kapatmak zorunda kaldı.

Liverpool'un bu sezon Premier Lig şampiyonluğu yarışından uzaklaştığı, ayrıca İngiltere Profesyoneller Birliği Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası'ndan elendiği, ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunmaya çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca



okuyun: Kibirli ve küstah... Liverpool taraftarları Soboslai'ye sırt çevirdi