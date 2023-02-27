Hollandalı stoper, kazanılan başarılardan sonra takımdaki istikrarsız havadan memnun değil.

NE OLDU? Jurgen Klopp'un ekibi, FA Cup ve İngiltee Lig Kupası'nı toplarken Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi gibi dev kupaları da kazandı.

Mevcut sezonda aynı başarılar bekleniyordu; ancak İngiltere'nin 2020 şampiyonu, 2023 yılında beklentilerin çok uzağında kaldı.

Ve bu sezonu kupasız kapatma tehlikesiyle karşı karşıyalar; Real Madrid'e 5-2 yenildikten sonra büyük bir sürpriz yapmazlarsa...

NE SÖYLEDİLER: Van Dijk, Kırmızıların büyük başarılara alıştığını kabul ederken takım arkadaşlarına yönelik öz eleştiride bulunmayı ihmal etmedi:

“Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak istiyorum, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Son dört veya beş yıldır yaşadığımız başarılardan sonra resmen şımardık.

"Mevcut olan tüm kupaları kazandık. Geçen yıl, son güne kadar tüm kupalar için yarıştığımız bir sezon geçirdik, bu yüzden şimdiye kadar bu kötü sezonu geçirmek herkes için bir şok oldu."

BÜYÜK RESİM: Liverpool, şu anda Premier Lig tablosunda yedinci sırada yer alıyor ve ilk dörtten dokuz puan geride bulunuyor.

Aynı zamanda hem yerel kupa müsabakalarından elendiler hem de Şampiyonlar Ligi son 16'daki ilk karşılaşmada evlerinde Real Madrid'e 5-2 yenildiler.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Klopp'un takımı, Çarşamba günü Wolves'ı kendi evinde ağırlayacak ve ardından, Pazar günü ezeli rakipleri Manchester United'ı Anfield'da konuk edecekler.