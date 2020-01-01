Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Norwich'i deplasmanda Sadio Mane'nin golüyle deviren Liverpool, şubat ayı içinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmış oldu.

Premier Lig'in 26. haftasında , Norwich'i deplasmanda 1-0 mağlup ederken en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 25'e çıkardı.

Öte yandan City'nin UEFA tarafından iki sezon boyunca Avrupa kupalarından men edilmesi ve ligi beşinci sırada bitirecek olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak olmasının ardından, Liverpool bu galibiyetle ligin bitmesine 12 hafta kala önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Liverpool, City'nin rekorunu da yakalamak üzere

Premier Lig'de üst üste 17. maçını kazanan Liverpool, City'nin bu daldaki rekorunu egale etmeye de çok yaklaştı. Ağustos-Aralık 2017 arasında Premier Lig'de üst üste 18 galibiyet alan City, lig tarihinin en yüksek galibiyet serisini elde etmişti.

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Liverpool, 24 Şubat'ta evinde ağırlayacağı 'ı yenmesi halinde City'nin bu rekoruna da ortak olmuş olacak.