Liverpool, eski savunmacısı Trent Alexander-Arnold'ı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz kulübü, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçerek, Real Madrid'deki süresinin azalması ve teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk on bir planları dışında kalması nedeniyle, önümüzdeki kış transfer döneminde oyuncuyu "Anfield" sahasına geri getirme olasılığını görüşmeye başladı.

İspanyol radyosu "SER Deportivos", Liverpool'un İngiliz bek oyuncusunun temsilcileriyle halihazırda iletişim kurduğunu ve oyuncunun düzenli olarak forma şansı bulamadığı Kraliyet takımındaki zorlu durumundan faydalanarak, önümüzdeki ocak ayında kiralık olarak kendisiyle anlaşma olasılığını değerlendirdiğini aktardı.

28 yaşındaki Alexander-Arnold, Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana zorlu bir dönem geçiriyor. Oyuncu, oynayabileceği 13 maçtan yalnızca 4'üne ilk on birde başladı ve sağ bek mevkisinde Federico Valverde ile takıma yeni katılan Hollandalı Denzel Dumfries'in gerisinde üçüncü tercih haline geldi.

Mourinho, Real Madrid'in 2-1 kazandığı Barcelona karşılaşmasında dahi sağ bek mevkisinde Valverde'ye güvenmeyi tercih etti. Bu durum, İspanyol kulübüne transferine eşlik eden büyük umutlara rağmen, İngiliz savunmacının Portekizli teknik direktörün planlarındaki değerinin düştüğünü yansıtıyor.

Alexander-Arnold'ın adı daha önce Arsenal, Chelsea ve Manchester City'ye transfer olma ihtimaliyle anılmıştı, ancak oyuncuya yakın kaynaklar, kendisinin Real Madrid'den ayrılmaya çalıştığını öne süren haberleri yalanladı.

Oyuncunun maaşı, transferin tamamlanmasının önündeki olası engellerden birini oluşturuyor; zira yılda yaklaşık 16,7 milyon euro kazanıyor. Ayrıca vatandaşı Jude Bellingham ile yakın ilişkisi de söz konusu. Haberlerde, Real Madrid'in İngiliz orta saha oyuncusunun istikrarını veya takımdaki kariyerini etkileyebilecek herhangi bir anlaşma yapmak istemediği belirtiliyor.

Öte yandan, Liverpool sağ bek mevkisinde bir kriz yaşıyor; Conor Bradley'nin diz ameliyatından dönmesi ve Jeremie Frimpong'un kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması, kulübü Anfield'den tartışmalı bir ortamda ayrılan eski oyuncusunun durumunu takip etmeye itiyor.