Liverpool, PSG ve Bayern Münih tek bir yıldızın peşinde

- Liverpool, PSG & Bayern, Sangare ile ilgileniyor
Dedikodular menajerin kardeşi tarafından doğrulandı
- Serbest kalma bedeli 37 milyon euro
NE OLDU? ESPN'in haberine göre, PSG, Bayern Münih ve Liverpool gibi birçok Avrupa kulübü PSV'nin orta sahası İbrahim Sangare ile ilgileniyor. Bu söylentiler, Sangare'nin menajerinin kardeşi tarafından da doğrulandı. Nottingham Forrest geçtiğimiz haftalarda İbrahim Sangare için PSV'ye teklif vermişti ancak anlaşma sağlanamamıştı. PSV'nin Sangare için 37 milyon euro istediği söyleniyor.
BÜYÜK RESİM: Jordan Henderson, Fabinho ve James Milner gibi isimlerle yollarını ayıran Liverpool görünüşe göre defansif orta saha arayışında. Hem PSG hem Bayern Münih ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaşadıkları hayal kırıklığının ardından kadrolarını güçlendirmek istiyor.
DAHA FAZLASI: Liverpool, Moises Caicedo'yu isterken Chelsea oyuncuyu 115 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İbrahim Sangare, bu gelişmelerin ardından Liverpool için iyi bir alternatif olabilir.
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