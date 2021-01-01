Liverpool, Ozan Kabak'ı kiralamak istiyor

Ara transfer döneminin son gününde Liverpool'un Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.

Ozan Kabak, Liverpool yolunda...

Sky Sports' un haberine göre Liverpool, transferin son gününde Ozan Kabak'ı renklerine katmak için çalışıyor.



Merih Demiral için yapılan 45 milyon sterlin'lik teklifin Juventus tarafından reddedilmesinin ardından Kırmızılar'ın Ozan Kabak'a yöneldiği iddia edildi.

Habere göre Liverpool, Ozan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke'yle görüşmelere başladı. Liverpool'un oyuncu için kiralama bedeli olarak 2.5 milyon sterlin teklif ettiği belirtildi ve "Transferin bitmesine saatler kala oyuncuya imza attırılmak isteniyor" denildi.



Ozan Kabak'ın piyasa değerinin yaklaşık 33 milyon euro olduğu vurgulanan haberde, Schalke'nin onun yerine birisini almaya ihtiyacı olduğu da kaydedildi. Alman ekibinin Ozan'ın yerine bir oyuncu bulması hâlinde Türk oyuncunun gidişine izin vereceği; aksi takdirde transferin yazın gerçekleşeceği bilgisi haberde yer aldı.