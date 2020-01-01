Transfer

Liverpool, Ozan Kabak ile ilgileniyor

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AA
Premier Lig şampiyonu Liverpool'un Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgilendiği iddia edildi.

Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin 20 yaşındaki milli stoperi Ozan Kabak, İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool'un transfer listesine girdi.

Bild'in haberine göre Zenit'e transfer olacağı gündeme gelen Dejan Lovren'in boşluğunu doldurmak isteyen Kırmızılar, Schalke ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Schalke'nin genç oyuncu için en az 35 milyon euro talep edeceği bildirildi.

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    Ozan Kabak, Schalke formasıyla 28 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. 

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