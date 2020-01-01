Liverpool, Ozan Kabak ile ilgileniyor

Premier Lig şampiyonu Liverpool'un Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgilendiği iddia edildi.

ekiplerinden 'nin 20 yaşındaki milli stoperi Ozan Kabak, İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyon olan 'un transfer listesine girdi.

Bild'in haberine göre 'e transfer olacağı gündeme gelen Dejan Lovren'in boşluğunu doldurmak isteyen Kırmızılar, Schalke ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Schalke'nin genç oyuncu için en az 35 milyon euro talep edeceği bildirildi.

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Ozan Kabak, Schalke formasıyla 28 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.