Liverpool, Nike ile anlaşmak üzere

Merseyside ekibi, New Balance ile olan anlaşmasını yenilemeyecek.

, 'la birlikte Premier Lig'de forma tedarikçisinden en çok para kazanan takım olmayı hedefliyor.

Mevcut tedarikçisi New Balance ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Liverpool, Nike ile uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde sona geldi.

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Telegraph'ın haberine göre Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Amerikan spor firması arasındaki müzakereler sonucunda Manchester United'ın Adidas'tan kazandığı yıllık 75 milyon pound civarı bir anlaşmanın imza edilecek. Liverpool'un hedefi United'ın aldığı parayı geride bırakarak Premier Lig'de forma tedarikçisinden en çok para kazanan takım unvanını ele geçirmek.

New Balance ile güncel anlaşması gereği yılda 45 milyon pound alan Liverpool, özellikle dünya genelindeki taraftarlarına daha iyi bir ürün tedariki sağlamak istiyor. New Balance, de dahil olmak üzere bazı ülkelerde Liverpool ürünlerini satmıyor. Kulüp yönetimi Nike ile daha fazla kişiye ulaşacağını düşünüyor.

Dünyanın en pahalı forma anlaşması ile Nike arasında yapıldı. Katalan devi Nike'tan yılda 100 milyon pound kazanıyor. 'in ise 2020'den itibaren Adidas'la yapacağı yeni anlaşmayla birlikte yıllık 110 milyon pound'la rakibini geçmesi bekleniyor.