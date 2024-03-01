Liverpool, Mohamed Salah'ın fiyatını belirledi

Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan Mohamed Salah'ın bonservis fiyatını belirledi.

Birçok Suudi Arabistan ekibi, Mohamed Salah'ı istiyor

Kırmızılar, Araplardan tarihe geçecek bir rakam isteyecek

Liverpool tarihinin en pahalı 2. futbolcu satışını hedefliyor

NE OLDU? Liverpool, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Mohamed Salah'ın bonservis bedelini belirledi. NTV Spor'un İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Liverpool, Salah'ı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekiplerinden 100 milyon sterlin isteyecek.

BÜYÜK RESİM: 2025'te sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu bonservissiz göndermek istemeyen Liverpool rekor bir bedel istiyor. Salah'ın 100 milyon sterlin (116 milyon euro) karşılığında transferinin gerçekleşmesi durumunda Kırmızılar tarihinin en pahalı 2. futbolcu satışını yapmış olacak.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 135 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Phillippe Coutinho, Liverpool tarihinde en yüksek bonservisle satılan oyuncu konumunda.

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SIRADA NE VAR? Premier Lig'de lider konumunda bulunan Liverpool bir sonraki maçını 2 Mart'ta Nottingham Forest ile oynayacak.