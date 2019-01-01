Liverpool, Minamino'yu açıkladı

Liverpool, RB Salzburg'un 24 yaşındaki Japon futbolcusu Takumi Minamino'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden , 'nın RB Salzburg takımından Takumi Minamino'yu transfer etti.

Prensipte anlaşma sağlanan ve sağlık kontrollerinden geçen sağ kanat oyuncusu, 1 Ocak 2020 itibarıyla resmen Liverpool'un oyuncusu olacak. Kırmızılar, bu transfer için Salzburg'a oyuncunun serbest kalma bedeli olan 8.5 milyon euro ödeyecek.

Liverpool'un resmi internet sitesine açıklama yapan Minamino, "Liverpool oyuncusu olma hayalim vardı. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi beni çok heyecanlandırıyor. Premier Lig'de oynamak da kariyer hedeflerim arasındaydı. Bence burası dünyanın en üst düzey ligi. Bir gün Premier Lig'de oynayabileceğimi düşünüyordum ama bu takımda oynayacağım aklıma gelmezdi. Bu yüzden çok mutluyum ve ilk maçımı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı 2 grup maçında da forma giyen Minamino, Anfield'da 4-3 yenildikleri karşılaşmada 1 gol atmayı başarmıştı.

"O maçlarda Liverpool'un üst düzey bir tekniğe ve güce sahip olduğunu öğrendim. Oynadıkları futbol üst düzeydi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonuna karşı oynadığımızı hissettirdiler. Sırf bu yüzden bile Liverpool için oynayacak olmak beni daha da mutlu ediyor. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gerçekten sevinçliyim. Hedefim Liverpool ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak; ayrıca takıma katkıda bulunmak."

Salzburg formasıyla 199 resmi maçta forma giyen Minamino 64 kez fileleri buldu. Ayrıca Milli Takımı ile 22 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.