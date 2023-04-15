Alman menajer, zirve yarışından kopmamak için elinden geleni yapacak.

NE OLDU? Cuma günü AXA Antrenman Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Liverpool'un Leeds United'a konuk olacağı Premier Lig maçı öncesinde konuşan Klopp'a, Borussia Dortmund'un yıldızı Bellingham'ı hakkında sorular soruldu.

Alman hoca, transfer süreçleriyle ilgili açık bir şekilde cevap verdi.

NE SÖYLEDİLER: Klopp şunları söyledi: "Burada otururken, şunu veya bunu yapamadığımız için sahiplerimize kızgın mıyım?

"Yaptığımız her şeye her zaman katılıyorum, ama ben burada çalışıyorum. İşe yarayan ya da yaramayan şeylere kızmak için burada değilim.

"Geçmişte işleri nasıl yaptıysak, şimdi de öyle yapmaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz aynı!"

VE DAHA FAZLASI: Daha sonra Klopp'a, Liverpool'un Premier Lig'in zirvesindeki rakiplerine kıyasla ekonomik olarak daha zor durumda olduğu da hatırlatıldı.

Alman menajer, "Bazı durumlarda diğer kulüplerin bizden daha fazlasını yapabileceği açık.

"Bunu sormak için yanlış kişiyim, ama söyleyebileceklerim bu kadar. Ben her zaman burada bunu açıklıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bahsettiğimiz para benim param değil" dedi.

BÜYÜK RESİM: Liverpool'un bir yıldan uzun süredir takip ettiği Bellingham'ı kadrosuna katamaması birçok taraftarı hüsrana uğrattı.

Kulübün bu yaz, 12 transfer hedefi var ve bu isimlerden en az iki yıldızı kadrosuna katacak.

Seçenekler arasında Chelsea'den Mason Mount, Inter'den Nicolo Barella ve Brighton'dan Alexis Mac Allister ve Moises Caicedo yer alıyor.

Bununla ilgili olarak Klopp şunları ekledi: "Bu tartışmalı bir konu, ama sözleşme imzalayabileceğimiz 12 orta saha oyuncusu var. Olay tam olarak böyle.

"Dışarıda pek çok iyi oyuncu var. Evet, gerçekten çok iyi oyuncular olduğunu biliyorum.

"Ve iyi olan tüm iyi oyuncularla ilgileniyoruz. Bazılarını sonuçlandıracağız ve daha sonra neler yapacağımıza bakacağız."

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SIRADA NE VAR? Liverpool, Pazartesi günü Elland Road'da Leeds United deplasmanında Premier Lig aksiyonuna geri dönecek.