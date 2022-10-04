NE OLDU? Martin Odegaard, 2015'te yüksek profilli bir geçişle La Liga devi Real Madrid'e transfer olduğunda sadece 15 yaşındaydı.

İspanya'da bir izlenim bırakamadı, ancak Klopp'u kurnaz bir katkı olacağına ikna etmeye her zaman yetecek kadar yeteneği vardı.

Alman teknik direktör, Odegaard'ın Ocak 2021'de Arsenal ile ilk kiralık anlaşması için bağlantı kurmasından önce onu Dortmund'un başındayken istemişti.

NE DEDİLER: Klopp TV2'ye şunları söyledi: “Onu gerçekten seviyorum. Bu günler onun için kolay geçiyor. Kariyerinin başında Real Madrid'deyken biraz daha zorduydu.

"Bazı şeyler yolunda gitmeyecek gibi görünüyordu. Bu beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı, çünkü onu çok gençken Dortmund'da istiyorduk.

"Daha çocukken babasıyla uzun uzun konuştuk. Ama o gelmek istemedi.

"Sonunda Madrid'e gitmeye karar verdi, fakat onu her zaman takip ediyorum."