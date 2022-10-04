NE OLDU? Martin Odegaard, 2015'te yüksek profilli bir geçişle La Liga devi Real Madrid'e transfer olduğunda sadece 15 yaşındaydı.
İspanya'da bir izlenim bırakamadı, ancak Klopp'u kurnaz bir katkı olacağına ikna etmeye her zaman yetecek kadar yeteneği vardı.
Alman teknik direktör, Odegaard'ın Ocak 2021'de Arsenal ile ilk kiralık anlaşması için bağlantı kurmasından önce onu Dortmund'un başındayken istemişti.
NE DEDİLER: Klopp TV2'ye şunları söyledi: “Onu gerçekten seviyorum. Bu günler onun için kolay geçiyor. Kariyerinin başında Real Madrid'deyken biraz daha zorduydu.
"Bazı şeyler yolunda gitmeyecek gibi görünüyordu. Bu beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı, çünkü onu çok gençken Dortmund'da istiyorduk.
"Daha çocukken babasıyla uzun uzun konuştuk. Ama o gelmek istemedi.
"Sonunda Madrid'e gitmeye karar verdi, fakat onu her zaman takip ediyorum."
"Daha iyi olabilir"
Liverpool patronu şunları ekledi: "Bu sektörde uzun bir süre boyunca ne kadar büyük yetenek, çılgın yetenek gördüğümü hayal edebilirsiniz.
"O sırada Martin 15 yaşındaydı ve zaten Norveç'te oynuyordu. Bütün dünya çıldırdı. 15 yaşına kadar muhtemelen hiçbir zorluk yaşamadı.
"Ondan sonra birçok şey aleyhine oldu. Yaşadığı sıkıntılar; onun şimdiki olgunluğa erişmesini sağladı.
"Hepimizin ondan olmasını beklediğimiz bir oyuncu haline geldiği için gerçekten mutluyum. Hatta, eğer isterse bundan daha iyi olabilir.
"İnanılmaz derecede güçlü bir Arsenal takımında büyük bir rol oynuyor."
ÜÇ FOTOĞRAFTA:
DAHA BÜYÜK RESİM: Odegaard, Arsenal ile bağlantı kurduğundan bu yana kendisini buldu ve 2022-23 sezonu öncesinde, Mikel Arteta tarafından Emirates Stadyumu'nda Norveçli yıldıza kaptanlık bandı teslim edildi.