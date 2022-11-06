Alman menajer, Mısırlı yıldızına methiyeler düzmekten kendisini alamıyor.

NE OLDU? Kırmızılar, pazar günü Tottenham Hotspur'u deplasmanda 2-1 yenerken Salah iki gol attı ve tüm müsabakalardaki gol sayısını 14'e çıkardı. Mısırlı yıldız, son dört maçının her birinde de gol attı.

Alman menajer, maçın ardından Liverpool'un tarihine geçmek isteyen yıldız oyuncusuna övgüler yağdırdı.

NE SÖYLEDİLER: Klopp gazetecilere şunları söyledi: "İyi bir başlangıç yapmamasına rağmen bile, Avrupa'da çok iyi işler yaptı. Bir forvet için bunlar tamamen normal aşamalar.

"Ama herkes bilir ki dört, beş veya altı yıl sonra kariyerine baktığında, herkes gördüğü en iyi forvetlerden birinin Salah olduğunu söyleyecektir, çünkü o en iyilerden birisi ve sayıları kesinlikle çılgın...

"Beni en çok sevindiren, iki golü atması ve gerçek bir takım oyuncusu gibi oynamasıydı. Buna şaşırmadım, ama sadece önemli olan bu...

"Hat-trick falan yapması gerekmiyor. Öncelikle savunmayla ilgili görevini de yaptı ve daha sonra şansını tekrar yakaladı.

"Onun için gerçekten memnunum. Üstün bir performans ve olağanüstü bir tavır sergiledi."

BÜYÜK RESİM: Liverpool'un bu sezon ilk deplasman galibiyeti, ilk dört sıra için mücadelelerinde çok önemli bir yere sahip.

Bu sonuç, onları Tottenham'ın yedi puan gerisinde tutarken aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunun farkındalar.

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BİLİYOR MUSUN? Salah, Premier Lig'de Liverpool formasıyla 24 farklı deplasmanda gol attı; sadece Robbie Fowler ve Michael Owen (her ikisi de 25), Kırmızılar için ondan daha fazla gol attı.

LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Klopp'un ekibi, çarşamba günü Carabao Kupası'nda League One takımı Derby County'yi Anfield'da ağırlayacak ve gelecek cumartesi Premier Lig'de Southampton'a ev sahipliği yapacak.