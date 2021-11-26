Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Arsenal'e taş attı
Geçtiğimiz hafta Premier Lig'de oynanan Liverpool-Arsenal karşılaşması, Jürgen Klopp ile Mikel Arteta arasında yaşanan gerilimle uzun süre konuşulmuştu.
Saha kenarında yaşanan bir tartışma sırasında Klopp'un üzerine yürüyen Arteta'nın öfkesi güçlükle yatıştırılabilmişti.
Liverpool'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan mücadele iki takım arasındaki kalite farkını gözler önüne sererken, Klopp bu duruma gönderme yapmaktan geri durmadı.
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Ne söyledi?
Southampton maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Klopp, üstü kapalı bir mesajla Arsenal'in ligdeki konumunu sorguladı.
"Premier Lig her geçen yıl bir adım daha ileri gidiyor. Bunu zirvedeki takımlara bakarak değil, alt sıralardaki ekiplerin gelişimini gözleyerek anlayabilirsiniz."
"Brighton, Villa, Arsenal, Wolves... Çok güçlü ve heyecan verici bir lige sahibiz. İngiltere'de geçirdiğim süre boyunca gördüğüm en güçlü lig."
Arsenal'in serisi sona erdi
Lige iyi başlayan Wolverhampton ve Brighton, sırasıyla altıncı ve dokuzuncu sırada yer alıyor. Takımın başına Dean Smith'in yerine Steven Gerrard'ı getiren Aston Villa ise 15. basamakta yer alıyor.
10 maçlık yenilmezlik serisi Liverpool karşısında son bulan Arsenal, çok kötü bir başlangıcın ardından toparlanarak üst sıralara tırmanmayı başardı.
12 maçta altı galibiyeti ve iki beraberliği bulunan Topçular, 20 puanla, lider Chelsea'nin dokuz puan gerisinde beşinci sırada.