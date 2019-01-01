Liverpool, Matip'le yeni sözleşme imzaladı

İngiltere temsilcisi Liverpool, Kamerunlu savunma oyuncusu Matip ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi , Kamerunlu defans oyuncusu Joel Matip'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Matip ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Açıklamada, kontrat detaylarına yer verilmezken, İngiliz basınında Joel Matip'in yeni sözleşmesinin 5 yıllık olduğu belirtildi.

Profesyonel kariyerine 'da başlayan ve 04 ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2016 yılında Liverpool'a geçen Matip, Kamerun Milli Takımı'nda ise 27 maçta görev aldı.

Kamerunlu stoper, Liverpool formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.